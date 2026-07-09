Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп назвал свой перелет из Турции опасным.

Во время общения с журналистами Трамп отметил, что прессу попросили закрыть шторы при вылете из Турции.

Трамп заявил, что угроза для него исходит постоянно.

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал опасным свой перелет из Турции.

Трамп прилетел в Турцию на новом самолете бело-темно-синей расцветки с красной и золотой полосами, но вылетал из Анкары на старой сине-бело-голубой модели. На американской авиабазе Милденхолл на востоке Великобритании он пересел на подаренный Катаром Boeing.

В ходе перелета из Великобритании в США американский лидер пообщался с журналистами, которые обратили его внимание на то, что прессу попросили закрыть шторы при вылете из Турции.

"Потому что вы, вероятно, на опасном самолете", - сказал Трамп журналистам, говоря об этой просьбе экипажа.

На уточняющий вопрос о том, связано ли это с ситуацией вокруг Ирана, американский лидер ответил, что его лично закрыть шторы не просили, но он бы последовал такому совету.

"Если они попросили закрыть, значит, они так чувствовали", - сказал Трамп.

Трамп также заявил, что угроза для него самого исходит постоянно.