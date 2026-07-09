Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп назвал свой перелет из Турции опасным.
- Во время общения с журналистами Трамп отметил, что прессу попросили закрыть шторы при вылете из Турции.
- Трамп заявил, что угроза для него исходит постоянно.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал опасным свой перелет из Турции.
В ходе перелета из Великобритании в США американский лидер пообщался с журналистами, которые обратили его внимание на то, что прессу попросили закрыть шторы при вылете из Турции.
"Потому что вы, вероятно, на опасном самолете", - сказал Трамп журналистам, говоря об этой просьбе экипажа.
На уточняющий вопрос о том, связано ли это с ситуацией вокруг Ирана, американский лидер ответил, что его лично закрыть шторы не просили, но он бы последовал такому совету.
"Если они попросили закрыть, значит, они так чувствовали", - сказал Трамп.
Трамп также заявил, что угроза для него самого исходит постоянно.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.