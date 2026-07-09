Краткий пересказ от РИА ИИ
- Издание Responsible Statecraft считает, что попытка Дональда Трампа усилить украинскую систему ПВО за счет передачи лицензии на производство ракет Patriot может оказаться бесполезной.
- По мнению издания, такой шаг создаст существенные риски для национальной безопасности США, облегчив конкурентам доступ к секретной информации об американских военных системах.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Попытка президента США Дональда Трампа усилить украинскую систему ПВО за счет передачи лицензии на производство ракет Patriot может оказаться бесполезной и даже навредить самому Вашингтону, пишет издание Responsible Statecraft.
«
"Во-первых, украинцы не смогут построить их вовремя, чтобы это хоть как-то изменило ситуацию, а во-вторых, войну с Россией никогда не выиграть на поле боя. Это пустая трата. <…> Такой шаг не уменьшит сколько-нибудь заметно дефицит противовоздушной обороны Украины, но создаст существенные риски для национальной безопасности США, облегчив конкурентам доступ к секретной информации об американских военных системах", — указывается в материале.
Как предполагает автор, американские власти могут в итоге сами отказаться от реализации этой инициативы, понимая связанные с ней военные и технологические риски.
«
"Неясно, знает ли Трамп хоть что-то из этого. Пентагон, без сомнения, знает, и мы не удивимся, если этот подарок Украине будут затягивать до полного предания забвению, где ему и самое место", — добавил он.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.