"Никогда не выиграть": СМИ изумились вчерашнему решению Трампа по Украине

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"Во-первых, украинцы не смогут построить их вовремя, чтобы это хоть как-то изменило ситуацию, а во-вторых, войну с Россией никогда не выиграть на поле боя. Это пустая трата. <…> Такой шаг не уменьшит сколько-нибудь заметно дефицит противовоздушной обороны Украины, но создаст существенные риски для национальной безопасности США, облегчив конкурентам доступ к секретной информации об американских военных системах", — указывается в материале.