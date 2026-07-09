Рейтинг@Mail.ru
"Никогда не выиграть": СМИ изумились вчерашнему решению Трампа по Украине - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:58 09.07.2026
"Никогда не выиграть": СМИ изумились вчерашнему решению Трампа по Украине

RS: решение о передаче Украине лицензии на Patriot может так и не исполниться

© AP Photo / Filip Singer, Pool PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Filip Singer, Pool Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Responsible Statecraft считает, что попытка Дональда Трампа усилить украинскую систему ПВО за счет передачи лицензии на производство ракет Patriot может оказаться бесполезной.
  • По мнению издания, такой шаг создаст существенные риски для национальной безопасности США, облегчив конкурентам доступ к секретной информации об американских военных системах.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Попытка президента США Дональда Трампа усилить украинскую систему ПВО за счет передачи лицензии на производство ракет Patriot может оказаться бесполезной и даже навредить самому Вашингтону, пишет издание Responsible Statecraft.
«
"Во-первых, украинцы не смогут построить их вовремя, чтобы это хоть как-то изменило ситуацию, а во-вторых, войну с Россией никогда не выиграть на поле боя. Это пустая трата. <…> Такой шаг не уменьшит сколько-нибудь заметно дефицит противовоздушной обороны Украины, но создаст существенные риски для национальной безопасности США, облегчив конкурентам доступ к секретной информации об американских военных системах", — указывается в материале.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
"Долго не продержится": в США высказались об Украине после решения Трампа
01:27
Как предполагает автор, американские власти могут в итоге сами отказаться от реализации этой инициативы, понимая связанные с ней военные и технологические риски.
«
"Неясно, знает ли Трамп хоть что-то из этого. Пентагон, без сомнения, знает, и мы не удивимся, если этот подарок Украине будут затягивать до полного предания забвению, где ему и самое место", — добавил он.
В среду президент США встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на производство систем Patriot.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
Владимир Зеленский на Форуме оборонной промышленности в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
"Не по пути": стало известно, какой сигнал вчера послали Зеленскому в ЕС
02:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАДональд ТрампРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала