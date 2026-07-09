Трамп опроверг сообщения о вмешательстве в планы Мачадо посетить Венесуэлу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп опроверг заявления СМИ о вмешательстве его администрации в планы венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо посетить Венесуэлу.
- Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что власти США отклонили просьбу Мачадо разрешить ей отправиться в Венесуэлу под предлогом помощи с восстановлением страны после разрушительных землетрясений.
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг заявления СМИ о вмешательстве его администрации в планы венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо посетить страну после серии землетрясений.
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"Я никому ничего не говорил", – ответил Трамп журналистам на борту самолета на вопрос о его вмешательстве в планы Мачадо.
Он добавил, что у него нет причин относится к Мачадо плохо, так как она подарила ему Нобелевскую премию.
Венесуэла в конце июня пережила два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и ряде других регионов страны, вызвав многочисленные разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. После землетрясений власти начали масштабную проверку технического состояния зданий и организовали временное размещение жителей, покинувших свои дома.
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