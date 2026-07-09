Трамп опроверг сообщения о вмешательстве в планы Мачадо посетить Венесуэлу

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп опроверг заявления СМИ о вмешательстве его администрации в планы венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо посетить Венесуэлу.

Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что власти США отклонили просьбу Мачадо разрешить ей отправиться в Венесуэлу под предлогом помощи с восстановлением страны после разрушительных землетрясений.

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг заявления СМИ о вмешательстве его администрации в планы венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо посетить страну после серии землетрясений.

В начале июля газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что власти США отклонили просьбу Мачадо разрешить ей отправиться в Венесуэлу под предлогом помощи с восстановлением страны после разрушительных землетрясений.

"Я никому ничего не говорил", – ответил Трамп журналистам на борту самолета на вопрос о его вмешательстве в планы Мачадо.

Он добавил, что у него нет причин относится к Мачадо плохо, так как она подарила ему Нобелевскую премию.