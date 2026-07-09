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Трамп опроверг сообщения о вмешательстве в планы Мачадо посетить Венесуэлу - РИА Новости, 09.07.2026
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02:58 09.07.2026
Трамп опроверг сообщения о вмешательстве в планы Мачадо посетить Венесуэлу

Трамп опроверг запрет на поездку Мачадо в Венесуэлу после землетрясений

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп опроверг заявления СМИ о вмешательстве его администрации в планы венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо посетить Венесуэлу.
  • Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что власти США отклонили просьбу Мачадо разрешить ей отправиться в Венесуэлу под предлогом помощи с восстановлением страны после разрушительных землетрясений.
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг заявления СМИ о вмешательстве его администрации в планы венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо посетить страну после серии землетрясений.
В начале июля газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что власти США отклонили просьбу Мачадо разрешить ей отправиться в Венесуэлу под предлогом помощи с восстановлением страны после разрушительных землетрясений.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Родригес заявила, что Мачадо придется ответить перед Венесуэлой
12 февраля, 17:22
"Я никому ничего не говорил", – ответил Трамп журналистам на борту самолета на вопрос о его вмешательстве в планы Мачадо.
Он добавил, что у него нет причин относится к Мачадо плохо, так как она подарила ему Нобелевскую премию.
Венесуэла в конце июня пережила два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и ряде других регионов страны, вызвав многочисленные разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. После землетрясений власти начали масштабную проверку технического состояния зданий и организовали временное размещение жителей, покинувших свои дома.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
США считают Мачадо помехой их целям в Венесуэле, пишет Politico
8 февраля, 13:35
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасМария Корина МачадоДональд ТрампЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
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