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Трамп объяснил, зачем менял самолет по пути из Турции - РИА Новости, 09.07.2026
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02:12 09.07.2026
Трамп объяснил, зачем менял самолет по пути из Турции

Трамп заявил, что менял самолет по пути из Турции не из-за опасений

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что сменил самолет по пути из Турции, чтобы военнослужащие в Великобритании смогли увидеть подаренный Катаром Boeing.
  • Трамп вылетел из Анкары на старом борту номер один, но сменил его на американской авиабазе Милденхолл на востоке Великобритании.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что менял самолет по пути из Турции не из-за опасений, а чтобы военнослужащие в Великобритании посмотрели на подаренный Катаром Boeing.
"Нет, почему бы они были", - сказал Трамп журналистам по пути из Великобритании в США на вопрос о том, стали ли какие-либо опасения причиной использования старого борта для вылета из Анкары.
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Беседа происходила на борту нового самолета.
Президент США объяснил использование другого борта желанием продемонстрировать новый самолет военнослужащим.
Трамп вылетел из Анкары на старом борту номер один, но сменил его на американской авиабазе Милденхолл на востоке Великобритании.
В мае 2025 года Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов подарила США королевская семья Катара.
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