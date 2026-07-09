Трамп объяснил, зачем менял самолет по пути из Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что сменил самолет по пути из Турции, чтобы военнослужащие в Великобритании смогли увидеть подаренный Катаром Boeing.

Трамп вылетел из Анкары на старом борту номер один, но сменил его на американской авиабазе Милденхолл на востоке Великобритании.

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что менял самолет по пути из Турции не из-за опасений, а чтобы военнослужащие в Великобритании посмотрели на подаренный Катаром Boeing.

"Нет, почему бы они были", - сказал Трамп журналистам по пути из Великобритании в США на вопрос о том, стали ли какие-либо опасения причиной использования старого борта для вылета из Анкары.

Беседа происходила на борту нового самолета.

Президент США объяснил использование другого борта желанием продемонстрировать новый самолет военнослужащим.

Трамп вылетел из Анкары на старом борту номер один, но сменил его на американской авиабазе Милденхолл на востоке Великобритании.