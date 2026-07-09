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Трамп рассказал, от чего зависит вывод американских военных из Европы - РИА Новости, 09.07.2026
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02:00 09.07.2026 (обновлено: 02:14 09.07.2026)
Трамп рассказал, от чего зависит вывод американских военных из Европы

Трамп: вывод военных США из Европы зависит от ситуации с Гренландией и Ираном

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский президент Дональд Трамп заявил, что вопрос дополнительного вывода военных США из Европы зависит от развития ситуации.
  • По словам Трампа, многое зависит от ситуации вокруг Гренландии и Ирана.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Вопрос дополнительного вывода военных США из Европы зависит от развития ситуации вокруг Гренландии и Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Многое будет зависеть от Гренландии... и многое зависит от Ирана", - сказал американский лидер журналистам, говоря о перспективе дополнительного вывода военных США из Европы.
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