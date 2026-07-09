Трамп рассказал, от чего зависит вывод американских военных из Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский президент Дональд Трамп заявил, что вопрос дополнительного вывода военных США из Европы зависит от развития ситуации.
- По словам Трампа, многое зависит от ситуации вокруг Гренландии и Ирана.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Вопрос дополнительного вывода военных США из Европы зависит от развития ситуации вокруг Гренландии и Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Многое будет зависеть от Гренландии... и многое зависит от Ирана", - сказал американский лидер журналистам, говоря о перспективе дополнительного вывода военных США из Европы.