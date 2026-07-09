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Трамп совершил остановку в Великобритании, чтобы пересесть на новый самолет - РИА Новости, 09.07.2026
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01:46 09.07.2026
Трамп совершил остановку в Великобритании, чтобы пересесть на новый самолет

Трамп пересел на новый президентский борт в Британии по пути из Турции в США

© AP Photo / Filip Singer, Pool PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Filip Singer, Pool Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп совершил остановку в Великобритании во время перелета из Турции в Вашингтон.
  • Цель остановки — пересесть на новый президентский самолет, который был заранее отправлен на британскую авиабазу Милденхолл.
  • Трамп заявил, что изменение маршрута было сделано для того, чтобы показать новый самолет американским военнослужащим, расквартированным на британской базе.
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время перелета из Турции в Вашингтон совершил остановку в Великобритании, чтобы пересесть на свой новый лайнер, который заранее прибыл на британскую авиабазу Милденхолл для демонстрации американским военнослужащим.
"Мы только что приземлились и встретились с нашим новым президентским самолетом, который ранее был отправлен на авиабазу британских ВВС Милденхолл, чтобы мы могли показать его замечательным военнослужащим по просьбе всего личного состава базы… Это было по пути обратно в Штаты из Турции…", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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Новый самолет Трампа прибыл на базу ВВС Великобритании
Вчера, 23:22
Как сообщает пресс-пул Белого дома, в 11:02 по местному времени (01:02 мск) новый президентский самолет с Трампом на борту вылетел с авиабазы Милденхолл в направлении Вашингтона.
Трамп заявил в среду, что после визита в Анкару для участия в саммите НАТО направится на авиабазу Милденхолл в Великобритании. Такое изменение маршрута американский лидер объяснил желанием показать военным США, расквартированным на британской базе, свой новый самолет.
На пресс-конференции перед вылетом в Анкару глава США заявил, что новый самолет убыл "в Европу на две-три большие базы", где его покажут военнослужащим. "Мы отправимся домой нормальным способом", - пояснил Трамп.
В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Президент США принял подарок с целью переоборудовать в борт "номер один", хотя до сих пор продолжает летать на старом.
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