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Трамп потребует пересмотра решения об отмене гражданства по факту рождения - РИА Новости, 09.07.2026
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01:29 09.07.2026
Трамп потребует пересмотра решения об отмене гражданства по факту рождения

Трамп вновь попробует отменить право на гражданство по факту рождения в США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от Верховного суда немедленного пересмотра решения о блокировке инициативы об отмене права на американское гражданство по факту рождения на территории США.
  • Трамп считает решение Верховного суда ошибочным, так как на границе с Мексикой и в других уголках США появились рекламные щиты, предлагающие американское гражданство по факту рождения за деньги.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от Верховного суда страны немедленного пересмотра принятого в конце июня решения о блокировке инициативы об отмене права на американское гражданство по факту рождения на территории Соединенных Штатов.
Трамп посетовал на то, что на границе с Мексикой и в других уголках США появились рекламные щиты, предлагающие американское гражданство по факту рождения за 4 тысячи долларов.
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"Американское гражданство не продается! Более того, это преступление, а значит, решение Верховного суда ошибочно. Я буду просить Верховный суд США о пересмотре дела немедленно", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Трамп ранее издал исполнительный указ об отмене всеобщего права на гражданство у детей, рожденных на территории США. Он считает, что право на гражданство по факту рождения должно быть только у тех, чьи родители пребывают в стране на постоянной основе и законно.
В конце июня Верховный суд США заблокировал эту инициативу. Тогда американский лидер заявил, что исполнит решение инстанции, но выразил мнение, что сохранение этой практики будет иметь для страны негативный эффект.
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