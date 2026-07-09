Трамп потребует пересмотра решения об отмене гражданства по факту рождения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от Верховного суда немедленного пересмотра решения о блокировке инициативы об отмене права на американское гражданство по факту рождения на территории США.
- Трамп считает решение Верховного суда ошибочным, так как на границе с Мексикой и в других уголках США появились рекламные щиты, предлагающие американское гражданство по факту рождения за деньги.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от Верховного суда страны немедленного пересмотра принятого в конце июня решения о блокировке инициативы об отмене права на американское гражданство по факту рождения на территории Соединенных Штатов.
"Американское гражданство не продается! Более того, это преступление, а значит, решение Верховного суда ошибочно. Я буду просить Верховный суд США о пересмотре дела немедленно", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Трамп ранее издал исполнительный указ об отмене всеобщего права на гражданство у детей, рожденных на территории США. Он считает, что право на гражданство по факту рождения должно быть только у тех, чьи родители пребывают в стране на постоянной основе и законно.
В конце июня Верховный суд США заблокировал эту инициативу. Тогда американский лидер заявил, что исполнит решение инстанции, но выразил мнение, что сохранение этой практики будет иметь для страны негативный эффект.