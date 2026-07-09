Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что Испания "исправилась" после его заявлений - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 09.07.2026 (обновлено: 08:55 09.07.2026)
Трамп утверждает, что Испания "исправилась" после его заявлений

Трамп: после заявлений об Испании она исправилась и согласилась выплатить деньги

© REUTERS / Yves HermanПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания «исправилась» после его заявлений о прекращении торговли и согласилась выплатить большое количество средств.
  • Трамп назвал Испанию «безнадежным случаем» и «ужасным партнером» по альянсу на саммите НАТО в Анкаре.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после его заявлений о прекращении торговли с Испанией страна "исправилась" и якобы согласилась выплатить большое количество средств.
В среду Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией, назвав ее "безнадежным случаем" и "ужасным партнером" по альянсу.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре. 8 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Трамп попросил главу Минфина США прекратить торговлю с Испанией
Вчера, 15:05
"Испания сегодня полностью восстановила свои позиции. Испания сегодня была очень щедра... Они согласились выплатить большое количество средств. И если бы они этого не сделали, мы бы даже не стали с ними разговаривать", - сказал Трамп журналистам, возвращаясь после саммита.
При этом на что именно Мадрид согласился выделить средства, американский лидер не уточнил.
Ранее Трамп уже угрожал разорвать торговые отношения с Испанией после того, как она стала единственной страной НАТО, отказавшейся взять на себя обязательство увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Премьер Испании заявил о неформальной беседе с Трампом после его угроз
Вчера, 18:35
 
В миреИспанияАнкара (провинция)СШАДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала