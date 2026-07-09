Трамп утверждает, что Испания "исправилась" после его заявлений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания «исправилась» после его заявлений о прекращении торговли и согласилась выплатить большое количество средств.
- Трамп назвал Испанию «безнадежным случаем» и «ужасным партнером» по альянсу на саммите НАТО в Анкаре.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после его заявлений о прекращении торговли с Испанией страна "исправилась" и якобы согласилась выплатить большое количество средств.
"Испания сегодня полностью восстановила свои позиции. Испания сегодня была очень щедра... Они согласились выплатить большое количество средств. И если бы они этого не сделали, мы бы даже не стали с ними разговаривать", - сказал Трамп журналистам, возвращаясь после саммита.
При этом на что именно Мадрид согласился выделить средства, американский лидер не уточнил.
Ранее Трамп уже угрожал разорвать торговые отношения с Испанией после того, как она стала единственной страной НАТО, отказавшейся взять на себя обязательство увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.