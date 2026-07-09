Трамп утверждает, что Испания "исправилась" после его заявлений

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания «исправилась» после его заявлений о прекращении торговли и согласилась выплатить большое количество средств.

Трамп назвал Испанию «безнадежным случаем» и «ужасным партнером» по альянсу на саммите НАТО в Анкаре.

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после его заявлений о прекращении торговли с Испанией страна "исправилась" и якобы согласилась выплатить большое количество средств.

В среду Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон больше не хочет вести торговые дела с Испанией, назвав ее "безнадежным случаем" и "ужасным партнером" по альянсу.

"Испания сегодня полностью восстановила свои позиции. Испания сегодня была очень щедра... Они согласились выплатить большое количество средств. И если бы они этого не сделали, мы бы даже не стали с ними разговаривать", - сказал Трамп журналистам, возвращаясь после саммита.

При этом на что именно Мадрид согласился выделить средства, американский лидер не уточнил.