Появились подробности подготовки Киевом теракта против офицера в Москве

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"В арендованной квартире она подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя террористической акции, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдову на Украину", - говорится в сообщении.