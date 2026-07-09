Появились подробности подготовки Киевом теракта против офицера в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве предотвратили планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.
- Задержана гражданка РФ, которая подготовила съемную квартиру для исполнителя теракта и планировала уехать на Украину.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пособница Киева подготовила съемную квартиру в Москве для исполнителя сорванного теракта против высокопоставленного офицера Минобороны РФ, а сама должна была уехать на Украину, сообщила ФСБ.
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"В арендованной квартире она подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя террористической акции, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдову на Украину", - говорится в сообщении.