В Ростовской области нашли тело причастного к убийству трех человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Таганроге в частном доме найдены тела трех человек, возбуждено дело об убийстве.
- Установлено лицо, причастное к совершению особо тяжких преступлений — это 69-летний мужчина, его тело обнаружено с признаками суицида в лесополосе в Ростовской области.
- Задержан 44-летний сын фигуранта, его причастность к преступлениям устанавливается.
ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Тело причастного к убийству трех человек в Таганроге обнаружено в лесополосе в Ростовской области с признаками суицида, также устанавливается, какое отношение к совершенным преступлениям имел сын фигуранта, задержанный правоохранителями, сообщили в СУСК по региону.
"В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению особо тяжких преступлений. Им оказался 69-летний мужчина, тело которого обнаружено с признаками суицида в лесополосе на территории Неклиновского района Ростовской области", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Как отметили в ведомстве, задержан 44-летний сын фигуранта, "причастность которого к совершенным преступлениям устанавливается".