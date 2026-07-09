В Ростовской области нашли тело причастного к убийству трех человек

"В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению особо тяжких преступлений. Им оказался 69-летний мужчина, тело которого обнаружено с признаками суицида в лесополосе на территории Неклиновского района Ростовской области", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".