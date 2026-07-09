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В Ростовской области нашли тело причастного к убийству трех человек - РИА Новости, 09.07.2026
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21:09 09.07.2026 (обновлено: 21:15 09.07.2026)
В Ростовской области нашли тело причастного к убийству трех человек

В Ростовской области обнаружили тело причастного к убийству трех человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Таганроге в частном доме найдены тела трех человек, возбуждено дело об убийстве.
  • Установлено лицо, причастное к совершению особо тяжких преступлений — это 69-летний мужчина, его тело обнаружено с признаками суицида в лесополосе в Ростовской области.
  • Задержан 44-летний сын фигуранта, его причастность к преступлениям устанавливается.
ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Тело причастного к убийству трех человек в Таганроге обнаружено в лесополосе в Ростовской области с признаками суицида, также устанавливается, какое отношение к совершенным преступлениям имел сын фигуранта, задержанный правоохранителями, сообщили в СУСК по региону.
В четверг Следственный комитет России сообщал, что три тела были найдены в частном доме в Таганроге, телесные повреждения свидетельствовали о криминальном характере смерти, было возбуждено дело об убийстве. Один из фигурантов был задержан.
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"В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению особо тяжких преступлений. Им оказался 69-летний мужчина, тело которого обнаружено с признаками суицида в лесополосе на территории Неклиновского района Ростовской области", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Как отметили в ведомстве, задержан 44-летний сын фигуранта, "причастность которого к совершенным преступлениям устанавливается".
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