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В Туве нашли тела, предположительно, двух пропавших девочек - РИА Новости, 09.07.2026
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09:33 09.07.2026 (обновлено: 10:01 09.07.2026)
В Туве нашли тела, предположительно, двух пропавших девочек

На берегу Енисея в Туве, предположительно, нашли тела пропавших девочек

© Фото : СУ СК России по Республике ТываСК России в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
СК России в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : СУ СК России по Республике Тыва
СК России в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туве на берегу Енисея, предположительно, нашли тела пропавших 12-летних девочек.
  • На место выехала следственно-оперативная группа.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Туве, предположительно, нашли мертвыми пропавших 12-летних девочек, сообщает СУ СК по республике.
"Сегодня поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района тела девочки", — говорится в заявлении.
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Второго ребенка нашли около села Ийи-Тал Улуг-Хемского района.
На места выехали следственно-оперативные группы.
Об исчезновении двух девочек стало известно на минувшей неделе: вечером 1 июля они ушли из дома и не вернулись. Их телефоны и обувь нашли на берегу реки. Возбуждено уголовное дело.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествияКызылский район
 
 
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