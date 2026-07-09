В Туве нашли тела, предположительно, двух пропавших девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туве на берегу Енисея, предположительно, нашли тела пропавших 12-летних девочек.
- На место выехала следственно-оперативная группа.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Туве, предположительно, нашли мертвыми пропавших 12-летних девочек, сообщает СУ СК по республике.
"Сегодня поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района тела девочки", — говорится в заявлении.
Второго ребенка нашли около села Ийи-Тал Улуг-Хемского района.
На места выехали следственно-оперативные группы.
Об исчезновении двух девочек стало известно на минувшей неделе: вечером 1 июля они ушли из дома и не вернулись. Их телефоны и обувь нашли на берегу реки. Возбуждено уголовное дело.