В Иркутской области опознали тела двух утонувших во время сплава

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В местности между Шаманкой и Веденщиной 3 июля четырехлетний мальчик оказался в воде во время сплава на надувных лодках по реке Иркут, его унесло течением.
- Двое мужчин пытались спасти ребенка, их тоже унесло течением, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- 4 июля в ходе поисковых мероприятий в реке Иркут обнаружены тела ребенка и одного из мужчин, проведено опознание родственниками.
ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Тела ребенка и одного из мужчин, утонувших во время сплава по Иркуту, опознаны родственниками, сообщило СУСК РФ по Иркутской области.
Во время сплава на надувных лодках по реке Иркут 3 июля в местности между населенными пунктами Шаманка и Веденщина четырехлетний мальчик оказался в воде и его унесло течением. Спасти ребенка пытались двое мужчин, их также унесло течением. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Организатору сплава предъявлено обвинение, суд назначил ему запрет определенных действий.
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"Сегодня в ходе поисковых мероприятий в реке Иркут были обнаружены тела 4-летнего ребенка и одного из мужчин, утонувших 3 июля в Шелеховском районе Иркутской области. Следователи СК работают на месте происшествия, родственниками погибших проведено опознание", - говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура.