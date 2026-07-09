В Иркутской области опознали тела двух утонувших во время сплава

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"Сегодня в ходе поисковых мероприятий в реке Иркут были обнаружены тела 4-летнего ребенка и одного из мужчин, утонувших 3 июля в Шелеховском районе Иркутской области. Следователи СК работают на месте происшествия, родственниками погибших проведено опознание", - говорится в сообщении.