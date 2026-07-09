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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве в Таганроге - РИА Новости, 09.07.2026
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11:56 09.07.2026 (обновлено: 20:47 09.07.2026)
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве в Таганроге

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве трех человек в Таганроге

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в убийстве двух женщин и мужчины в Таганроге задержан.
  • Его обнаружили в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.
ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух женщин и мужчины в Таганроге задержан в Ростове-на-Дону, сообщили в ГУ МВД по региону.
В четверг следственный комитет России сообщал, что три тела были найдены в частном доме в Таганроге, телесные повреждения свидетельствовали о криминальном характере смерти, было возбуждено дело об убийстве. Подозреваемый был установлен и объявлен в розыск.
«
"В Пролетарском районе города Ростова-на-Дону полицейскими обнаружен подозреваемый в особо тяжком преступлении. В настоящее время он доставляется в СУ СК России по Ростовской области", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
По данным местных СМИ, подозреваемый - бывший полицейский, который убил своего тестя, тещу и бабушку жены из карабина "Сайга" из-за раздела имущества во время развода с супругой. По информации изданий, он скрылся на автомобиле со своим отцом.
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