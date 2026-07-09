В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве в Таганроге

ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух женщин и мужчины в Таганроге задержан в Ростове-на-Дону, сообщили в ГУ МВД по региону.

"В Пролетарском районе города Ростова-на-Дону полицейскими обнаружен подозреваемый в особо тяжком преступлении. В настоящее время он доставляется в СУ СК России по Ростовской области", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".

По данным местных СМИ, подозреваемый - бывший полицейский, который убил своего тестя, тещу и бабушку жены из карабина "Сайга" из-за раздела имущества во время развода с супругой. По информации изданий, он скрылся на автомобиле со своим отцом.