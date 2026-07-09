В Таганроге в частном доме нашли тела трех человек

ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Три тела найдены в частном доме в Таганроге, телесные повреждения свидетельствуют о криминальном характере смерти, возбуждено дело об убийстве, сообщили в СУСК по региону.

По данным местных СМИ, подозреваемый - бывший полицейский, который убил тестя, тещу и бабушку жены из карабина "Сайга" из-за раздела имущества во время развода с супругой. По информации изданий, он скрылся на автомобиле со своим отцом.