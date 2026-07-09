В Таганроге в частном доме нашли тела трех человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Таганроге в частном доме обнаружены тела двух женщин и мужчины с телесными повреждениями криминального характера.
- Ведется розыск подозреваемого, скрывшегося с места происшествия на автомобиле, возбуждено уголовное дело об убийстве.
ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Три тела найдены в частном доме в Таганроге, телесные повреждения свидетельствуют о криминальном характере смерти, возбуждено дело об убийстве, сообщили в СУСК по региону.
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"В ночное время девятого июля 2026 года в частном домовладении, расположенном по улице 1-я Котельная в городе Таганроге, обнаружены тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
По данным следователей, с места происшествия подозреваемый скрылся на автомобиле, ведется розыск, возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
По данным местных СМИ, подозреваемый - бывший полицейский, который убил тестя, тещу и бабушку жены из карабина "Сайга" из-за раздела имущества во время развода с супругой. По информации изданий, он скрылся на автомобиле со своим отцом.