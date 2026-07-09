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Митрополит рассказал, какого святого можно просить об исцелении от болезней - РИА Новости, 09.07.2026
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Религия
 
09:01 09.07.2026
Митрополит рассказал, какого святого можно просить об исцелении от болезней

Митрополит Амвросий: к Нилу Столобенскому едут просить об исцелении от болезней

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на Нило-Столобенскую пустынь и озеро Селигер
Вид на Нило-Столобенскую пустынь и озеро Селигер - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на Нило-Столобенскую пустынь и озеро Селигер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 9 июля в Русской православной церкви вспоминают перенесение мощей преподобного Нила Столобенского, чьи мощи находятся в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер.
  • К святому Нилу Столобенскому едут паломники с различными просьбами, в том числе с просьбой об исцелении от болезней, включая онкологические.
  • По словам митрополита Амвросия, исцеления происходят по молитвам у мощей святого Нила, но самое большое, что можно получить, это "не исцеление, а сам Христос"
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. К святому Нилу Столобенскому едут с болезнями, в том числе онкологическими, и просят об исцелении, рассказал РИА Новости священноархимандрит мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.
В Русской православной церкви 9 июля вспоминают перенесение мощей преподобного Нила Столобенского - на месте, где он жил, был позже основан мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь (озеро Селигер Тверской области). В обители находятся мощи святого.
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"Преподобный Нил был удивительным подвижником. Двадцать семь лет он прожил один на острове Столобном в строгом посте и молчании и даже спать себе не позволял, лишь дремал стоя, опираясь на вбитые в стену крюки. И вот что важно: он всю жизнь бежал от людской славы, уходил все дальше в глушь и искал одного лишь Бога. А сегодня именно к нему едут тысячи паломников", - сказал митрополит Амвросий.
По его словам, паломники приезжают ко святому "со всем, что бывает в человеческом сердце" - со скорбями и вопросами, за советом или с благодарностью.
"Знаю, что едут и с болезнями, в том числе с тяжелыми, онкологическими. И когда человек приходит с искренней верой и просит об исцелении, многие его и вправду получают. Только важно помнить, кто здесь действует: исцеляет не сама по себе рака с мощами и не преподобный, как действовали бы врач или лекарство, исцеляет Бог - по молитвам угодника Своего. Святой не заменяет собою Бога, он приводит к Нему и ходатайствует за нас", - объяснил иерарх.
Он добавил, что за века зафиксировано множество случаев исцелений по молитвам у мощей преподобного Нила, "и все же самое большое, что можно здесь получить, это не исцеление, а сам Христос".
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"Лучше всего это видно на примере. Несколько лет назад во время деловой поездки обитель посетила профессор из Таиланда Нимнуал Пиевтхонгнгам. Незадолго до того она была при смерти и с тех пор не переставала думать, для чего Бог оставил ее в живых. У мощей преподобного Нила она вдруг сказала, что хочет стать христианкой. Вскоре я крестил ее", - рассказал митрополит.
В крещении она получила имя Неонилла, потому что в нем звучит имя самого преподобного. "Я пережила настоящее чудо", — говорила она тогда, а сегодня Неонилла проповедует Христа у себя на родине и помогает своим соотечественникам приходить к вере, добавил митрополит Амвросий.
"По-моему, это и есть самое большое чудо преподобного: отшельник, всю жизнь избегавший людей, приводит ко Христу человека с другого края земли, из другой веры и культуры. Ведь и телесное здоровье когда-нибудь кончится вместе с этой жизнью, а встреча с Богом остается навсегда. Дай Бог, чтобы каждый получил просимое, но главное, чтобы "увез" отсюда в сердце и Самого Христа", - заключил собеседник агентства.
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