Российские военные рассказали о продвижении в сторону Дружковки

«

"Задача в Константиновке - это уничтожение разрозненных групп противника, тех, кто еще скрываются по подвалам. Выдавливаем их на окраину города и уничтожаем. Передовые части идут в наступление в направлении Дружковки. То есть будем говорить так, мы на плечах противника пытаемся расширить фронт и продвинуться намного дальше", - приводит слова Лиса Минобороны РФ.