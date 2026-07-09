Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские бойцы выдавливают боевиков ВСУ на окраину Константиновки.
- Оборона украинских войск на участке в сторону Дружковки оборудована слабо, и ВС РФ продвигаются "на плечах противника".
- Российские подразделения обрезали ВСУ пути подвоза боекомплекта и личного состава.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российские бойцы выдавливают на окраину Константиновки и уничтожают боевиков ВСУ, остающихся там, оборона украинских войск на участке в сторону Дружковки оборудована слабо и ВС РФ продвигаются "на плечах противника", сообщил врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Лис.
«
"Задача в Константиновке - это уничтожение разрозненных групп противника, тех, кто еще скрываются по подвалам. Выдавливаем их на окраину города и уничтожаем. Передовые части идут в наступление в направлении Дружковки. То есть будем говорить так, мы на плечах противника пытаемся расширить фронт и продвинуться намного дальше", - приводит слова Лиса Минобороны РФ.
Он уточнил, что оборона ВСУ на этом участке организована слабо – "стоит хаос", так как российские подразделения обрезали им пути подвоза боекомплекта и личного состава. Противник, по словам Лиса, находится в замешательстве, потому что не ожидал, что настолько укрепленный город и позиции придется "практически бездарно" оставить.
"Плюс он (противник - ред.) несет большие потери на данном участке фронта. Так что, в принципе, для нас все складывается оптимально и успешно", - добавил Лис.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18