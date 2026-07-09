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Российские военные рассказали о продвижении в сторону Дружковки - РИА Новости, 09.07.2026
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13:24 09.07.2026
Российские военные рассказали о продвижении в сторону Дружковки

ВС России выдавливают из Константиновки боевиков ВСУ и продвигаются к Дружковке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО
Танк военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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Танк военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские бойцы выдавливают боевиков ВСУ на окраину Константиновки.
  • Оборона украинских войск на участке в сторону Дружковки оборудована слабо, и ВС РФ продвигаются "на плечах противника".
  • Российские подразделения обрезали ВСУ пути подвоза боекомплекта и личного состава.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российские бойцы выдавливают на окраину Константиновки и уничтожают боевиков ВСУ, остающихся там, оборона украинских войск на участке в сторону Дружковки оборудована слабо и ВС РФ продвигаются "на плечах противника", сообщил врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Лис.
«
"Задача в Константиновке - это уничтожение разрозненных групп противника, тех, кто еще скрываются по подвалам. Выдавливаем их на окраину города и уничтожаем. Передовые части идут в наступление в направлении Дружковки. То есть будем говорить так, мы на плечах противника пытаемся расширить фронт и продвинуться намного дальше", - приводит слова Лиса Минобороны РФ.
Он уточнил, что оборона ВСУ на этом участке организована слабо – "стоит хаос", так как российские подразделения обрезали им пути подвоза боекомплекта и личного состава. Противник, по словам Лиса, находится в замешательстве, потому что не ожидал, что настолько укрепленный город и позиции придется "практически бездарно" оставить.
"Плюс он (противник - ред.) несет большие потери на данном участке фронта. Так что, в принципе, для нас все складывается оптимально и успешно", - добавил Лис.
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22 июня 2022, 17:18
 
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