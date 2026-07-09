Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные поразили пункт дислокации подразделения погранслужбы Украины в Харьковской области.
- Удар был нанесен с использованием легкой многоцелевой управляемой ракеты Х-39.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы ракетой Х-39 поразили пункт дислокации подразделения погранслужбы Украины в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало соответствующий видеоролик.
Указано, что пункт временной дислокации подразделения первого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины был поражен легкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39 в населенном пункте Грачевка в Харьковской области.
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22 июня 2022, 17:18