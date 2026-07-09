ВС России нанесли удары по логистическим центрам, используемым ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России нанесли удар по логистическим центрам и объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
- Также были нанесены удары по местам хранения БПЛА дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, пунктам дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли удар логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что также удары были нанесены по местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
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