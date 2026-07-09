ВС России нанесли удары по логистическим центрам, используемым ВСУ

В Минобороны РФ добавили, что также удары были нанесены по местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.