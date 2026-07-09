ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ за сутки потеряли до 170 боневиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север".

Бойцы "Севера" улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Хотень, Великая Рыбица и Мирлоги Сумской области.

Нанесено поражение формированиям ВСУ в Харьковской области в районах населенных пунктов Великие Проходы, Круглое, Избицкое и Захаровка.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших свое тактическое положение, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 12 автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.

В МО РФ отметили, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Великая Рыбица и Мирлоги Сумской области.