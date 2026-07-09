Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 170 боневиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
- Бойцы "Севера" улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Хотень, Великая Рыбица и Мирлоги Сумской области.
- Нанесено поражение формированиям ВСУ в Харьковской области в районах населенных пунктов Великие Проходы, Круглое, Избицкое и Захаровка.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших свое тактическое положение, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
В МО РФ отметили, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Великая Рыбица и Мирлоги Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Великие Проходы, Круглое, Избицкое и Захаровка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18