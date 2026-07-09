Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 09.07.2026 (обновлено: 12:43 09.07.2026)
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 170 боевиков и 12 автомобилей в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли до 170 боневиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
  • Бойцы "Севера" улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Хотень, Великая Рыбица и Мирлоги Сумской области.
  • Нанесено поражение формированиям ВСУ в Харьковской области в районах населенных пунктов Великие Проходы, Круглое, Избицкое и Захаровка.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших свое тактическое положение, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 12 автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
В МО РФ отметили, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Великая Рыбица и Мирлоги Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Великие Проходы, Круглое, Избицкое и Захаровка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала