Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Украинские войска за сутки потеряли более 450 военных, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 450 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Черненково, Ивановка, Коломийцы Днепропетровской области, Никольское и Новосолошино Запорожской области.
"Противник потерял свыше 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - добавили в ведомстве.