ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесены поражения формированиям четырех украинских бригад в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.
- Потери противника составили более 210 военнослужащих и военная техника.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малеевка, Червоный Оскол, Касьяновка и Подлиман в Харьковской области, а также Щурово в Донецкой Народной Республике.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.