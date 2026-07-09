ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.