Все округа Херсонской области полностью или частично остались без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вся Херсонская область полностью или частично обесточена.
- Энергетики принимают меры для скорейшей подачи электричества в дома.
СИМФЕРОПОЛЬ , 9 июл - РИА Новости. Вся Херсонская область полностью или частично обесточена, энергетики делают все возможное для скорейшей подачи электричества в дома, сообщил вечером в четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение.