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Эндокринолог предупредила любителей свеклы о малоизвестных свойствах овоща - РИА Новости, 09.07.2026
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16:57 09.07.2026
Эндокринолог предупредила любителей свеклы о малоизвестных свойствах овоща

Врач Алтунина: злоупотребление свеклой увеличивает риск мочекаменной болезни

Свекла
Свекла - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Свекла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чрезмерное употребление свеклы может привести к резкому падению давления, слабости и головокружению из-за природных нитратов в ее составе, рассказала эндокринолог "СМ-Клиника" Анастасия Алтунина.
  • Злоупотребление свеклой увеличивает риск мочекаменной болезни, может вызывать скачки сахара и провоцировать проблемы с пищеварением.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Чрезмерное употребление свеклы из-за природных нитратов в ее составе может привести к резкому падению давления, слабости и головокружению, рассказала эндокринолог "СМ-Клиника" Анастасия Алтунина.
"Сами по себе эти нитраты не опасны: в организме они превращаются в расширяющий сосуды и улучшающий кровоток оксид азота. Однако большая порция свеклы может привести к сильному снижению давления, слабости и головокружению", - сказала Алтунина в беседе с "Лентой.ру".
По словам эндокринолога, злоупотребление свеклой также увеличивает риск мочекаменной болезни из-за содержащихся в ней оксалатов, а высокий гликемический индекс овоща может вызывать скачки сахара, что важно учитывать диабетикам. Кроме того, свекла способна провоцировать вздутие, газообразование и диарею, добавила Алтунина.
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