Эндокринолог предупредила любителей свеклы о малоизвестных свойствах овоща

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чрезмерное употребление свеклы может привести к резкому падению давления, слабости и головокружению из-за природных нитратов в ее составе, рассказала эндокринолог "СМ-Клиника" Анастасия Алтунина.
- Злоупотребление свеклой увеличивает риск мочекаменной болезни, может вызывать скачки сахара и провоцировать проблемы с пищеварением.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Чрезмерное употребление свеклы из-за природных нитратов в ее составе может привести к резкому падению давления, слабости и головокружению, рассказала эндокринолог "СМ-Клиника" Анастасия Алтунина.
"Сами по себе эти нитраты не опасны: в организме они превращаются в расширяющий сосуды и улучшающий кровоток оксид азота. Однако большая порция свеклы может привести к сильному снижению давления, слабости и головокружению", - сказала Алтунина в беседе с "Лентой.ру".
По словам эндокринолога, злоупотребление свеклой также увеличивает риск мочекаменной болезни из-за содержащихся в ней оксалатов, а высокий гликемический индекс овоща может вызывать скачки сахара, что важно учитывать диабетикам. Кроме того, свекла способна провоцировать вздутие, газообразование и диарею, добавила Алтунина.