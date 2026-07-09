Эндокринолог предупредила любителей свеклы о малоизвестных свойствах овоща

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Чрезмерное употребление свеклы из-за природных нитратов в ее составе может привести к резкому падению давления, слабости и головокружению, рассказала эндокринолог "СМ-Клиника" Анастасия Алтунина.

По словам эндокринолога, злоупотребление свеклой также увеличивает риск мочекаменной болезни из-за содержащихся в ней оксалатов, а высокий гликемический индекс овоща может вызывать скачки сахара, что важно учитывать диабетикам. Кроме того, свекла способна провоцировать вздутие, газообразование и диарею, добавила Алтунина.