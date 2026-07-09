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Сургутский район Югры обновляет 17 социальных учреждений - РИА Новости, 09.07.2026
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
09:01 09.07.2026

Сургутский район Югры обновляет 17 социальных учреждений

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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СУРГУТ, 9 июл – РИА Новости. Масштабная работа по модернизации социальной инфраструктуры реализуется в Сургутском районе Югры, в этом году ремонтные работы одновременно ведутся на 17 объектах, включая школы, детские сады, учреждения спорта и культуры, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
По его словам, в 2026 году на пяти объектах выполняется капитальный ремонт, а на 12 – текущие работы. Четыре объекта находятся на стадии проектирования, что закладывает основу для будущих обновлений. На эти цели из бюджета Сургутского района выделено более 132,4 миллиона рублей.
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"Это как раз показатель системности и постоянности этой работы. Она уже построена последние 10 лет в администрации района. То есть в этом году выполняем задел прошлого, то, что было запроектировано и проектируем работы, которые будут выполняться не только в следующем, но и на ближайшие 2-3 года. Потому что большие комплексные ремонты требуют хорошей проработки", - сказал Трубецкой.
Одним из ключевых проектов, как отмечает Трубецкой, является ремонт модельной библиотеки в поселке Солнечный. Обновление затронет все три этажа здания площадью более 500 квадратных метров. На эти цели выделено более 17 миллионов рублей. Также значительные средства направлены на ремонт Центральной районной библиотеки имени Г.А. Пирожникова, где стоимость работ превышает 11,6 миллиона рублей.
"В Федоровской СОШ №2 ремонтируют центральное крыльцо и запасные выходы, уже установлены дверные блоки в санузлах, будут обновлены раздевалки, установлены противопожарные двери. Общая стоимость работ – порядка 11,5 миллионов рублей. Еще 11,7 миллионов рублей выделено на ремонт Лянторской СОШ №5, и более 15,6 миллионов рублей – на капитальный ремонт Угутской школы", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, не остается без внимания и спорт. Центр спортивной подготовки "Атлант" в Солнечном ждет обновления игрового зала, помещения для специалистов ГТО, благоустройства территории и ремонта ограждения футбольного поля.
Также Трубецкой отметил динамику развития: только за последние пять лет на обновление более 200 объектов было направлено 875 миллионов рублей, что в полтора раза больше, чем в предыдущую пятилетку. Результатом такой политики стало соответствие современным стандартам 99,7% школ и 100% детских садов в районе.
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