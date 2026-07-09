В Сумах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четверг в городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в четверг в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее о взрыве в Сумах сообщал украинский телеканал "Общественное".
"Взрыв в Сумах ", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области.
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