Суд во второй раз вернул протокол на Дудя* для устранения недостатков

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве во второй раз вернул протокол в отношении блогера Юрия Дудя* о нарушении порядка деятельности иностранного агента для устранения недостатков.

Первый административный протокол на Дудя* за непредоставление иностранным агентом сведений о себе суд зарегистрировал в мае, но его вернули из-за отсутствия указания, за какие периоды не предоставлены отчеты.

Новый протокол поступил в суд в конце июня, но суд счел, что не созданы необходимые условия для обеспечения процессуальных гарантий прав блогера, и вернул материалы для устранения недостатков.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Суд в Москве во второй раз вернул для устранения недостатков протокол в отношении блогера Юрия Дудя* о нарушении порядка деятельности иностранного агента, говорится в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Суд в Москве в ноябре 2025 года заочно приговорил Дудя* к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, его заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск.

Первый раз административный протокол на Дудя* за непредоставление иностранным агентом сведений о себе суд зарегистрировал в мае. Тогда в протоколе не было указано, за какие периоды Дудь* не предоставил отчеты, в связи с чем документ вернули для устранения недостатков, указано в материалах.

Новый протокол поступил в суд конце июня, следует из документа. В них уточняется, что блогеру направили уведомление для явки на составление протокола, однако данные об отслеживании почтового сообщения содержат противоречивые сведения о его доставке и вручении адресату. В связи с этим суд счел, что не созданы необходимые условия для обеспечения процессуальных гарантий прав блогера, чем нарушено его право на защиту.

"Прихожу к выводу о необходимости возвращения протокола об административном правонарушении... и других материалов дела в отношении Дудя*… для устранения выявленных недостатков", - говорится в документе.

За правонарушение по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ предусмотрено наказание для граждан в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Минюст РФ внес Дудя* в реестр иноагентов в апреле 2022 года.