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Суд во второй раз вернул протокол на Дудя* для устранения недостатков - РИА Новости, 09.07.2026
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22:28 09.07.2026 (обновлено: 22:29 09.07.2026)
Суд во второй раз вернул протокол на Дудя* для устранения недостатков

Суд во второй раз вернул протокол на Дудя для устранения недостатков

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЮрий Дудь*
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Юрий Дудь*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве во второй раз вернул протокол в отношении блогера Юрия Дудя* о нарушении порядка деятельности иностранного агента для устранения недостатков.
  • Первый административный протокол на Дудя* за непредоставление иностранным агентом сведений о себе суд зарегистрировал в мае, но его вернули из-за отсутствия указания, за какие периоды не предоставлены отчеты.
  • Новый протокол поступил в суд в конце июня, но суд счел, что не созданы необходимые условия для обеспечения процессуальных гарантий прав блогера, и вернул материалы для устранения недостатков.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Суд в Москве во второй раз вернул для устранения недостатков протокол в отношении блогера Юрия Дудя* о нарушении порядка деятельности иностранного агента, говорится в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Суд в Москве в ноябре 2025 года заочно приговорил Дудя* к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, его заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск.
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Первый раз административный протокол на Дудя* за непредоставление иностранным агентом сведений о себе суд зарегистрировал в мае. Тогда в протоколе не было указано, за какие периоды Дудь* не предоставил отчеты, в связи с чем документ вернули для устранения недостатков, указано в материалах.
Новый протокол поступил в суд конце июня, следует из документа. В них уточняется, что блогеру направили уведомление для явки на составление протокола, однако данные об отслеживании почтового сообщения содержат противоречивые сведения о его доставке и вручении адресату. В связи с этим суд счел, что не созданы необходимые условия для обеспечения процессуальных гарантий прав блогера, чем нарушено его право на защиту.
"Прихожу к выводу о необходимости возвращения протокола об административном правонарушении... и других материалов дела в отношении Дудя*… для устранения выявленных недостатков", - говорится в документе.
За правонарушение по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ предусмотрено наказание для граждан в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр иноагентов в апреле 2022 года.
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