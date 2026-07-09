В Армении суд продлил домашний арест Карапетяну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Ереване продлил домашний арест лидеру партии «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну на два месяца.
- Мера пресечения продлена до 18 сентября включительно.
ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Суд в Ереване продлил домашний арест лидеру партии "Сильная Армения" Самвелу Карапетяну на два месяца, сообщил в ходе заседания судья по делу Ваге Долмазян.
"Суд постановил продлить меру пресечения в отношении Карапетяна в виде домашнего ареста на два месяца – до 18 сентября включительно", - заявил Долмазян.
Защита Карапетяна считает, что никаких оснований для продления домашнего ареста не было.
Лидер партии "Сильная Армения" бизнесмен Самвел Карапетян находился в заключении в Армении с 18 июня 2025 года. Его защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года его перевели под домашний арест.