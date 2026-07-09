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В Армении суд продлил домашний арест Карапетяну - РИА Новости, 09.07.2026
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18:13 09.07.2026
В Армении суд продлил домашний арест Карапетяну

В Ереване суд продлил на два месяца домашний арест Карапетяну

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Ереване продлил домашний арест лидеру партии «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну на два месяца.
  • Мера пресечения продлена до 18 сентября включительно.
ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Суд в Ереване продлил домашний арест лидеру партии "Сильная Армения" Самвелу Карапетяну на два месяца, сообщил в ходе заседания судья по делу Ваге Долмазян.
"Суд постановил продлить меру пресечения в отношении Карапетяна в виде домашнего ареста на два месяца – до 18 сентября включительно", - заявил Долмазян.
Защита Карапетяна считает, что никаких оснований для продления домашнего ареста не было.
Лидер партии "Сильная Армения" бизнесмен Самвел Карапетян находился в заключении в Армении с 18 июня 2025 года. Его защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года его перевели под домашний арест.
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