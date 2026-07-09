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В Подмосковье осудят националиста за попытку теракта в культовом сооружении - РИА Новости, 09.07.2026
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16:17 09.07.2026 (обновлено: 16:30 09.07.2026)
В Подмосковье осудят националиста за попытку теракта в культовом сооружении

СК: в Подмосковье осудят националиста за попытку теракта в культовом сооружении

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрия Бокова, разделяющего праворадикальные националистические взгляды, будут судить за попытку теракта с помощью коктейлей Молотова в культовом сооружении в Подмосковье.
  • Он, пройдя обучение террористической деятельности, хранил патроны и зажигательные устройства и планировал совершить массовое убийство, но его действия были пресечены правоохранительными органами.
  • Бокову предъявили обвинения в террористической организации, обучении терроризму, подготовке теракта и незаконном обороте оружия.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Националиста будут судить за попытку теракта с помощью коктейлей Молотова в культовом сооружении в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Следствием установлено, что Дмитрий Боков, разделяя праворадикальные националистические взгляды, намеревался вступить в террористическую организацию, управляемую зарубежными кураторами через тематические интернет‑ресурсы. В 2024 году в мессенджере он связался с ее представителем и согласился участвовать в деятельности, угрожающей безопасности России.
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Пройдя обучение террористической деятельности, Боков хранил в двух тайниках патроны к автомату Калашникова и самодельные зажигательные устройства по типу коктейля Молотова.
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"С помощью них Боков планировал совершить массовое убийство в культовом сооружении на территории Московской области. Преступные действия Бокова были пресечены правоохранительными органами на стадии приготовления… Дело… после утверждения прокуратурой обвинительного заключения передано в суд", - говорится в релизе.
Бокову, внесенному в реестр экстремистов и террористов, предъявили обвинение в террористической организации, обучении терроризму, подготовке теракта и незаконном обороте оружия.
В отношении кураторов и иных причастных к приготовлению преступления дело выделено в отдельное производство, подчеркнули в ведомстве.
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