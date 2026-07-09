В Подмосковье осудят националиста за попытку теракта в культовом сооружении

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрия Бокова, разделяющего праворадикальные националистические взгляды, будут судить за попытку теракта с помощью коктейлей Молотова в культовом сооружении в Подмосковье.

Он, пройдя обучение террористической деятельности, хранил патроны и зажигательные устройства и планировал совершить массовое убийство, но его действия были пресечены правоохранительными органами.

Бокову предъявили обвинения в террористической организации, обучении терроризму, подготовке теракта и незаконном обороте оружия.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Националиста будут судить за попытку теракта с помощью коктейлей Молотова в культовом сооружении в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Следствием установлено, что Дмитрий Боков, разделяя праворадикальные националистические взгляды, намеревался вступить в террористическую организацию, управляемую зарубежными кураторами через тематические интернет‑ресурсы. В 2024 году в мессенджере он связался с ее представителем и согласился участвовать в деятельности, угрожающей безопасности России

Пройдя обучение террористической деятельности, Боков хранил в двух тайниках патроны к автомату Калашникова и самодельные зажигательные устройства по типу коктейля Молотова.

« "С помощью них Боков планировал совершить массовое убийство в культовом сооружении на территории Московской области . Преступные действия Бокова были пресечены правоохранительными органами на стадии приготовления… Дело… после утверждения прокуратурой обвинительного заключения передано в суд", - говорится в релизе.

Бокову, внесенному в реестр экстремистов и террористов, предъявили обвинение в террористической организации, обучении терроризму, подготовке теракта и незаконном обороте оружия.