Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве покушавшейся на Ермолаева

Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская. Архивное фото

Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская

Краткий пересказ от РИА ИИ Печерский суд Киева отправил под стражу бывшего полицейского Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской.

Ранее был арестован на два месяца сотрудник главного управления разведки минобороны Украины Владислав Реут, также подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской.

Тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом.

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Печерский суд Киева отправил под стражу бывшего полицейского Виталия Жиковича – второго подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, свидетельствует трансляция из зала суда.

Ранее в четверг телеканал "Общественное" сообщил о том, что сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Владислав Реут, подозреваемый в убийстве покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Монако Анастасии Березовской, арестован на два месяца.

"Применить к Желковичу меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал судья, зачитывая приговор. Прямая трансляция велась из зала суда украинским телеканалом "Общественное".

Адвокат Жиковича просил избрать его подзащитному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля (браслета). В то же время сторона обвинения настаивает на 60 днях содержания под стражей без права внесения залога.

Тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины и бывшего правоохранителя.