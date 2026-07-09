Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве покушавшейся на Ермолаева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Печерский суд Киева отправил под стражу бывшего полицейского Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской.
- Ранее был арестован на два месяца сотрудник главного управления разведки минобороны Украины Владислав Реут, также подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской.
- Тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Печерский суд Киева отправил под стражу бывшего полицейского Виталия Жиковича – второго подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, свидетельствует трансляция из зала суда.
Ранее в четверг телеканал "Общественное" сообщил о том, что сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Владислав Реут, подозреваемый в убийстве покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако Анастасии Березовской, арестован на два месяца.
"Применить к Желковичу меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал судья, зачитывая приговор. Прямая трансляция велась из зала суда украинским телеканалом "Общественное".
Адвокат Жиковича просил избрать его подзащитному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля (браслета). В то же время сторона обвинения настаивает на 60 днях содержания под стражей без права внесения залога.
Тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины и бывшего правоохранителя.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.