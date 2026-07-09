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ВС изучит жалобу о доначислении платы за отопление семье из Бурятии - РИА Новости, 09.07.2026
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14:26 09.07.2026
ВС изучит жалобу о доначислении платы за отопление семье из Бурятии

ВС изучит жалобу о доначислении платы за отопление многодетной семье из Бурятии

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Верховного суда Игорь Краснов передал на рассмотрение коллегии по гражданским делам жалобу многодетного отца из Бурятии, семье которого доначислили плату за отопление.
  • Энергокомпания доначислила семье с пятью детьми плату за отопление за три предыдущих года на сумму более 270 тысяч рублей, включив в расчет нежилые помещения.
  • Рассмотрение спора в Верховном суде РФ назначено на 13 июля.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов передал на рассмотрение коллегии по гражданским делам жалобу многодетного отца из Бурятии, семье которого доначислили плату за отопление, включив в расчет нежилых помещения, сообщила пресс-служба высшей судебной инстанции.
По данным суда, энергокомпания доначислила семье с пятью детьми, один из которых инвалид, плату за отопление за три предыдущих года на сумму более 270 тысяч рублей. При этом до перерасчета задолженности по коммунальным платежам у ответчиков не было. ТГК посчитала общую площадь дома, включая гараж и подвал, которые никогда не отапливались и не учитывались в квитанциях. Несмотря на социальный характер спора, апелляционная и кассационная инстанции удовлетворили требования поставщика ресурсов.
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"Игорь Краснов в определении о передаче дела в судебную коллегию указал на формальный подход судов нижестоящих инстанций при рассмотрении дела, в результате которого с многодетной и малообеспеченной семьи Дядюк, вопреки условиям договора теплоснабжения, были взысканы значительные денежные средства. Подобная правоприменительная практика способна привести к нарушению прав неопределенного круга лиц, в том числе социально уязвимых категорий граждан, подорвать доверие к договорным отношениям с ресурсоснабжающими организациями, что противоречит задачам гражданского судопроизводства и не способствует укреплению законности и правопорядка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рассмотрение спора в Верховном суде РФ назначено на 13 июля.
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