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В Кузбассе начали допрашивать потерпевших по делу о пожаре в сауне - РИА Новости, 09.07.2026
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08:55 09.07.2026
В Кузбассе начали допрашивать потерпевших по делу о пожаре в сауне

В суд Кузбассе начал допрашивать потерпевших по делу о пожаре в сауне

© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/TelegramПоследствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области
Последствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
Последствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В конце января в Прокопьевске произошел пожар в частной сауне, в результате которого погибли пять подростков.
  • Зенковский районный суд Прокопьевска продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, его брата и администратора сауны, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • На заседании 9 июля 2026 года суд приступил к допросу потерпевших, включая оглашение показаний единственной выжившей при пожаре.
БАРНАУЛ, 9 июл – РИА Новости. Суд по делу о пожаре в прокопьевской сауне, где погибли пять подростков, на заседании в четверг начал допрашивать потерпевших, также оглашены показания единственной выжившей при пожаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Кузбасса.
Пожар в частной сауне Прокопьевска произошел в конце января на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
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"Зенковский районный суд Прокопьевска продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, его брата и администратора сауны, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей. В судебном заседании 9 июля 2026 года суд приступил к допросу потерпевших", - говорится в сообщении.
Показания дали пять потерпевших, также были оглашены показания несовершеннолетней, выжившей при пожаре, отмечает пресс-служба.
«
"Рассмотрение уголовного дела отложено. В следующем судебном заседании допрос потерпевших будет продолжен", - отметили в пресс-службе.
Как ранее сообщали в пресс-службе судов, собственник сауны полностью признал свою вину, а его брат и администратор - нет.
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