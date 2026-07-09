Последствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области

Последствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области

В Кузбассе начали допрашивать потерпевших по делу о пожаре в сауне

Краткий пересказ от РИА ИИ В конце января в Прокопьевске произошел пожар в частной сауне, в результате которого погибли пять подростков.

Зенковский районный суд Прокопьевска продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, его брата и администратора сауны, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На заседании 9 июля 2026 года суд приступил к допросу потерпевших, включая оглашение показаний единственной выжившей при пожаре.

БАРНАУЛ, 9 июл – РИА Новости. Суд по делу о пожаре в прокопьевской сауне, где погибли пять подростков, на заседании в четверг начал допрашивать потерпевших, также оглашены показания единственной выжившей при пожаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Кузбасса.

Пожар в частной сауне Прокопьевска произошел в конце января на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.

"Зенковский районный суд Прокопьевска продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, его брата и администратора сауны, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей. В судебном заседании 9 июля 2026 года суд приступил к допросу потерпевших", - говорится в сообщении.

Показания дали пять потерпевших, также были оглашены показания несовершеннолетней, выжившей при пожаре, отмечает пресс-служба.

« "Рассмотрение уголовного дела отложено. В следующем судебном заседании допрос потерпевших будет продолжен", - отметили в пресс-службе.