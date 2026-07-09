В Ставропольском крае нашли тело мальчика с признаками утопления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Предгорном округе в русле реки Кума обнаружено тело 4-летнего мальчика с признаками утопления.
- Ранее было найдено тело его сестры, поиски детей начались после того, как они вышли из дома без взрослых и пропали.
ПЯТИГОРСК, 9 июл – РИА Новости. Тело 4-летнего мальчика обнаружено в русле реки Кума в Предгорном округе, его искали вместе с сестрой, которую нашли погибшей накануне, сообщило СУСК России по Ставропольскому краю.
Ранее глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщил, что поиски детей начались в среду, в них участвовали водолазы и около 400 волонтеров.
По данным СК, в среду вечером двое детей, 3 и 4 лет, вышли из дома без взрослых, отправились к реке и пропали. Поисковики сначала нашли тело 3-летней девочки.
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"В ходе продолжающихся масштабных поисковых мероприятий в настоящее время в русле реки обнаружено тело 4-летнего мальчика также с признаками утопления", – говорится в сообщении.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает обстоятельства трагедии.
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