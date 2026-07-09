В окрестностях Ставрополя отразили атаку БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В окрестностях Ставрополя отражена атака БПЛА, зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева.
- В результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа, пострадавших нет.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Атаку БПЛА отражают в окрестностях Ставрополя, по предварительной информации, пострадавших нет, в результате атаки произошло возгорание на территории промышленного объекта, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Атаку вражеских беспилотников отражают в окрестностях Ставрополя. Зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре. По оперативным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы", - написал Владимиров в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа, работают пожарные, предварительно, пострадавших нет.
"Угрозы жизни и здоровью людей нет, нет и рисков распространения огня на жилые дома", - добавил губернатор.
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