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В окрестностях Ставрополя отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 09.07.2026
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В окрестностях Ставрополя отразили атаку БПЛА

В Ставропольском крае после атаки БПЛА вспыхнул пожар на промобъекте

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В окрестностях Ставрополя отражена атака БПЛА, зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева.
  • В результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа, пострадавших нет.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Атаку БПЛА отражают в окрестностях Ставрополя, по предварительной информации, пострадавших нет, в результате атаки произошло возгорание на территории промышленного объекта, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Атаку вражеских беспилотников отражают в окрестностях Ставрополя. Зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре. По оперативным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы", - написал Владимиров в канале на платформе "Макс".
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Уточняется, что в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа, работают пожарные, предварительно, пострадавших нет.
"Угрозы жизни и здоровью людей нет, нет и рисков распространения огня на жилые дома", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСтавропольВязникиВладимир Владимиров
 
 
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