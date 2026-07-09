В окрестностях Ставрополя отразили атаку БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В окрестностях Ставрополя отражена атака БПЛА, зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева.

В результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа, пострадавших нет.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Атаку БПЛА отражают в окрестностях Ставрополя, по предварительной информации, пострадавших нет, в результате атаки произошло возгорание на территории промышленного объекта, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Атаку вражеских беспилотников отражают в окрестностях Ставрополя . Зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре. По оперативным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы", - написал Владимиров в канале на платформе "Макс"

Уточняется, что в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа, работают пожарные, предварительно, пострадавших нет.