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Преемник Стармера заявил, что оставит Пауэлла на посту советника - РИА Новости, 09.07.2026
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17:43 09.07.2026
Преемник Стармера заявил, что оставит Пауэлла на посту советника

Энди Бернем заявил, что оставит Пауэлла на посту советника по нацбезопасности

© AP Photo / Alastair GrantЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем заявил о намерении оставить Джонатана Пауэлла на посту советника Даунинг-стрит по национальной безопасности.
  • Бернем выдвинул свою кандидатуру на пост главы партии лейбористов и подчеркнул, что на данный момент является единственным кандидатом.
  • Если у него не будет соперников, он может стать премьером к 20 июля.
ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернем заявил, что намерен оставить на посту советника Даунинг-стрит по национальной безопасности Джонатана Пауэлла, который является сторонником западных интервенций, а в прошлом году пытался установить связь с Москвой и рассказать о позиции европейцев.
В четверг Бернем выдвинул свою кандидатуру на пост главы партии лейбористов. Он подчеркнул, что на данный момент является единственным кандидатом. В случае, если у Бернема не будет соперников, он может стать премьером к 20 июля. За день до этого он опубликовал программную статью, в которой впервые высказался о своих внешнеполитических позициях.
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"Как премьер-министр, я окружу себя лучшими и опытнейшими советниками, когда речь зайдет о национальной безопасности, и это включает в себя сохранение Джонатана Пауэлла на посту советника по национальной безопасности", - заявил Бернем.
Пауэлл является одним из ярых сторонников интервенционизма в кабинете Стармера. В 2007 году он выступил с развернутой речью в защиту западных интервенций в других странах. В своей речи Пауэлл заявил, что НАТО поступила правильно во время бомбежек Югославии, и признал, что Лондон оказывал на США давление, призывая к проведению также наземной операции против сербских сил.
Газета Financial Times утверждала, что Пауэлл в 2025 году связывался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым в попытке установить канал связи и донести позицию Британии и Европы на фоне их обеспокоенности неустойчивой позицией американской администрации по вопросу Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров. Ушаков, комментируя разговор с Пауэллом, заявил, что разговор получился, но это было "неинтересно", так как собеседник стремился рассказать о позиции европейцев, а не обсудить какие-то возможные предложения.
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