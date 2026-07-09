Краткий пересказ от РИА ИИ Энди Бернем заявил о намерении оставить Джонатана Пауэлла на посту советника Даунинг-стрит по национальной безопасности.

Бернем выдвинул свою кандидатуру на пост главы партии лейбористов и подчеркнул, что на данный момент является единственным кандидатом.

Если у него не будет соперников, он может стать премьером к 20 июля.

ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернем заявил, что намерен оставить на посту советника Даунинг-стрит по национальной безопасности Джонатана Пауэлла, который является сторонником западных интервенций, а в прошлом году пытался установить связь с Москвой и рассказать о позиции европейцев.

В четверг Бернем выдвинул свою кандидатуру на пост главы партии лейбористов. Он подчеркнул, что на данный момент является единственным кандидатом. В случае, если у Бернема не будет соперников, он может стать премьером к 20 июля. За день до этого он опубликовал программную статью, в которой впервые высказался о своих внешнеполитических позициях.

"Как премьер-министр, я окружу себя лучшими и опытнейшими советниками, когда речь зайдет о национальной безопасности, и это включает в себя сохранение Джонатана Пауэлла на посту советника по национальной безопасности", - заявил Бернем.

Пауэлл является одним из ярых сторонников интервенционизма в кабинете Стармера . В 2007 году он выступил с развернутой речью в защиту западных интервенций в других странах. В своей речи Пауэлл заявил, что НАТО поступила правильно во время бомбежек Югославии, и признал, что Лондон оказывал на США давление, призывая к проведению также наземной операции против сербских сил.

Газета Financial Times утверждала, что Пауэлл в 2025 году связывался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым в попытке установить канал связи и донести позицию Британии и Европы на фоне их обеспокоенности неустойчивой позицией американской администрации по вопросу Украины.