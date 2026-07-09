США поразили системы ПВО и ракетные склады в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США атаковали военные цели в Иране.
- Среди пораженных объектов — системы ПВО, средства ведения наблюдения, ракетные склады и военно-логистическая инфраструктура вдоль берега Ирана.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. США в ходе атак по военным целям в Иране поразили среди прочего системы ПВО, средства ведения наблюдения и ракетные склады, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"США поразили... в том числе системы противовоздушной обороны, средства ведения берегового наблюдения, места хранения ракет и дронов, военно-морские возможности и военно-логистическую инфраструктуру вдоль берега Ирана", - говорится в публикации ведомства в соцсети X.