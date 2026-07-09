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США поразили системы ПВО и ракетные склады в Иране - РИА Новости, 09.07.2026
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06:30 09.07.2026
США поразили системы ПВО и ракетные склады в Иране

CENTCOM: ВС США нанесли удары по системам ПВО и ракетным складам в Иране

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребитель ВВС США F-16
Истребитель ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребитель ВВС США F-16. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США атаковали военные цели в Иране.
  • Среди пораженных объектов — системы ПВО, средства ведения наблюдения, ракетные склады и военно-логистическая инфраструктура вдоль берега Ирана.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. США в ходе атак по военным целям в Иране поразили среди прочего системы ПВО, средства ведения наблюдения и ракетные склады, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"США поразили... в том числе системы противовоздушной обороны, средства ведения берегового наблюдения, места хранения ракет и дронов, военно-морские возможности и военно-логистическую инфраструктуру вдоль берега Ирана", - говорится в публикации ведомства в соцсети X.
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