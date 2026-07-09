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США нанесли удары по 90 военным объектам в Иране - РИА Новости, 09.07.2026
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06:28 09.07.2026
США нанесли удары по 90 военным объектам в Иране

CENTCOM: США нанесли удары по 90 объектам в Иране

© Фото : U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin TrowerИстребители F-15C и F-15E ВВС США в небе
Истребители F-15C и F-15E ВВС США в небе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin Trower
Истребители F-15C и F-15E ВВС США в небе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране.
  • Среди пораженных объектов были системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическая инфраструктура вдоль побережья Ирана.
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране, передает Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана", – говорится в заявлении CENTCOM в Х.
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