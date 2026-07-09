США нанесли удары по 90 военным объектам в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране.
- Среди пораженных объектов были системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическая инфраструктура вдоль побережья Ирана.
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране, передает Центральное командование ВС США (CENTCOM).
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