Автобус врезался в здание в США, 28 человек пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ Пассажирский автобус врезался в здание на окраине американского города Балтимор.

В результате аварии 28 человек пострадали.

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в здание на окраине американского города Балтимор, 28 человек пострадали, сообщило пожарное управление одноименного округа.

"Автобус врезался в здание, 28 подтвержденных пострадавших", - сообщило пожарное управление округа Балтимор

Как говорится в сообщении, для помощи пострадавшим прибыли срочные службы и медицинский вертолет.