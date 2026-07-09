Рейтинг@Mail.ru
Автобус врезался в здание в США, 28 человек пострадали - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 09.07.2026
Автобус врезался в здание в США, 28 человек пострадали

В Балтиморе автобус врезался в здание, пострадали 28 человек

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажирский автобус врезался в здание на окраине американского города Балтимор.
  • В результате аварии 28 человек пострадали.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в здание на окраине американского города Балтимор, 28 человек пострадали, сообщило пожарное управление одноименного округа.
"Автобус врезался в здание, 28 подтвержденных пострадавших", - сообщило пожарное управление округа Балтимор.
Последствия ДТП с участием автобуса и несколькими автомобилями в Вирджинии - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
В США пять человек погибли в ДТП с автобусом
29 мая, 17:34
Как говорится в сообщении, для помощи пострадавшим прибыли срочные службы и медицинский вертолет.
На кадрах очевидцев с места событий: городской пассажирский автобус врезался в угол здания, по дороге к нему несколько поврежденных автомобилей.
Машина службы скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В США автомобиль врезался в толпу людей, 13 человек пострадали
5 апреля, 03:24
 
В миреБалтиморСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала