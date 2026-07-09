Автобус врезался в здание в США, 28 человек пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пассажирский автобус врезался в здание на окраине американского города Балтимор.
- В результате аварии 28 человек пострадали.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в здание на окраине американского города Балтимор, 28 человек пострадали, сообщило пожарное управление одноименного округа.
"Автобус врезался в здание, 28 подтвержденных пострадавших", - сообщило пожарное управление округа Балтимор.
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Как говорится в сообщении, для помощи пострадавшим прибыли срочные службы и медицинский вертолет.
На кадрах очевидцев с места событий: городской пассажирский автобус врезался в угол здания, по дороге к нему несколько поврежденных автомобилей.