Расчет "Града" уничтожил скопление живой силы ВСУ на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Север» уничтожил скопление живой силы ВСУ на сумском направлении.
- Цель была поражена на расстоянии более 19 километров, разведка подтвердила полное уничтожение противника.
КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Расчетом реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Север" уничтожено скопление живой силы ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Ураган.
"Работали днем, дистанция до цели — более 19 километров. Это серьезное расстояние, но благодаря разведчикам-операторам БпС мы получили точные координаты скопления живой силы противника", - сообщил агентству командир расчета "Град" с позывным Ураган.
Он уточнил, что цель была вскрыта в глубине обороны врага.
""Град" — машина надежная, залп точный. Накрыли цель серией снарядов, после чего разведка подтвердила полное уничтожение. Противник понес серьезные потери в живой силе, что сорвало его планы по ротации и усилению позиций на этом направлении", - добавил он.
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22 июня 2022, 17:18