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Расчет "Града" уничтожил скопление живой силы ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 09.07.2026
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Расчет "Града" уничтожил скопление живой силы ВСУ на Сумском направлении

Бойцы группировки "Север" уничтожили скопление живой силы ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПуск реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Пуск реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Пуск реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Север» уничтожил скопление живой силы ВСУ на сумском направлении.
  • Цель была поражена на расстоянии более 19 километров, разведка подтвердила полное уничтожение противника.
КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Расчетом реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Север" уничтожено скопление живой силы ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Ураган.
"Работали днем, дистанция до цели — более 19 километров. Это серьезное расстояние, но благодаря разведчикам-операторам БпС мы получили точные координаты скопления живой силы противника", - сообщил агентству командир расчета "Град" с позывным Ураган.
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Он уточнил, что цель была вскрыта в глубине обороны врага.
""Град" — машина надежная, залп точный. Накрыли цель серией снарядов, после чего разведка подтвердила полное уничтожение. Противник понес серьезные потери в живой силе, что сорвало его планы по ротации и усилению позиций на этом направлении", - добавил он.
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