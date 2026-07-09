Расчет "Града" уничтожил скопление живой силы ВСУ на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Север» уничтожил скопление живой силы ВСУ на сумском направлении.

Цель была поражена на расстоянии более 19 километров, разведка подтвердила полное уничтожение противника.

КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Расчетом реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Север" уничтожено скопление живой силы ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Ураган.

"Работали днем, дистанция до цели — более 19 километров. Это серьезное расстояние, но благодаря разведчикам-операторам БпС мы получили точные координаты скопления живой силы противника", - сообщил агентству командир расчета "Град" с позывным Ураган.

Он уточнил, что цель была вскрыта в глубине обороны врага.