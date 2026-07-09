Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск «Север» за неделю уничтожили восемь пикапов ВСУ на Сумском направлении.
- Операторы БПЛА группировки «Север» ведут постоянную воздушную разведку и предотвращают перемещение техники противника.
КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск "Север" за неделю уничтожили восемь пикапов ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Грот.
"За неделю наши расчеты БПЛА уничтожили восемь пикапов вооруженных сил Украины в Сумской области", - рассказал агентству военный.
Он добавил, что операторы войск беспилотных систем "Севера" ведут постоянную воздушную разведку и предотвращают перемещение техники противника.
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22 июня 2022, 17:18