Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск «Днепр» зачистили около 20 блиндажей украинских боевиков в районе Орехова за месяц.

Операторы не дают возможности противнику восстановить укрепления и занять позиции.

Разведчики выявили и уничтожили замаскированные огневые позиции противника в домах частного сектора в Орехове.

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" зачистили около 20 блиндажей украинских боевиков в течение месяца в районе города Орехов в Запорожской области и не дают возможности противнику восстановить укрепления и занять позиции, сообщил РИА Новости командир разведроты Дмитрий.

"В течение месяца расчетами разведроты были выявлены и впоследствии зачищены от противника около 20 укрепленных позиций в районе Орехова, таких как блиндажи и так называемые норы. В настоящее время операторы не дают возможности противнику восстановить укрепления и занять позиции", - сказал военный.

Он отметил, что операторы разведывательных БПЛА выявили несколько опорных пунктов украинских боевиков, организованных в домах частного сектора непосредственно в самом Орехове.

"В результате умелых и слаженных действий операторов разведывательных и ударных БПЛА разведроты по вторичным признакам были выявлены замаскированные огневые позиции противника в домах частного сектора. Позиции уничтожены, ведется контроль за местностью", - сказал командир.