Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск «Днепр» зачистили около 20 блиндажей украинских боевиков в районе Орехова за месяц.
- Операторы не дают возможности противнику восстановить укрепления и занять позиции.
- Разведчики выявили и уничтожили замаскированные огневые позиции противника в домах частного сектора в Орехове.
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" зачистили около 20 блиндажей украинских боевиков в течение месяца в районе города Орехов в Запорожской области и не дают возможности противнику восстановить укрепления и занять позиции, сообщил РИА Новости командир разведроты Дмитрий.
"В течение месяца расчетами разведроты были выявлены и впоследствии зачищены от противника около 20 укрепленных позиций в районе Орехова, таких как блиндажи и так называемые норы. В настоящее время операторы не дают возможности противнику восстановить укрепления и занять позиции", - сказал военный.
Он отметил, что операторы разведывательных БПЛА выявили несколько опорных пунктов украинских боевиков, организованных в домах частного сектора непосредственно в самом Орехове.
"В результате умелых и слаженных действий операторов разведывательных и ударных БПЛА разведроты по вторичным признакам были выявлены замаскированные огневые позиции противника в домах частного сектора. Позиции уничтожены, ведется контроль за местностью", - сказал командир.
Орехов - город в Запорожской области, расположенный на линии боевого соприкосновения. Он находится на западе региона, в 50 километрах от Запорожья.
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