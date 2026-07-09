Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы лишили ВСУ возможности восстановить позиции у Орехова - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 09.07.2026 (обновлено: 10:22 09.07.2026)
Российские бойцы лишили ВСУ возможности восстановить позиции у Орехова

Бойцы "Днепра" в течение месяца зачистили около 20 блиндажей ВСУ у Орехова

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск «Днепр» зачистили около 20 блиндажей украинских боевиков в районе Орехова за месяц.
  • Операторы не дают возможности противнику восстановить укрепления и занять позиции.
  • Разведчики выявили и уничтожили замаскированные огневые позиции противника в домах частного сектора в Орехове.
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" зачистили около 20 блиндажей украинских боевиков в течение месяца в районе города Орехов в Запорожской области и не дают возможности противнику восстановить укрепления и занять позиции, сообщил РИА Новости командир разведроты Дмитрий.
"В течение месяца расчетами разведроты были выявлены и впоследствии зачищены от противника около 20 укрепленных позиций в районе Орехова, таких как блиндажи и так называемые норы. В настоящее время операторы не дают возможности противнику восстановить укрепления и занять позиции", - сказал военный.
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Российский дрон сопроводил семью с ребенком из Константиновки
05:09
Он отметил, что операторы разведывательных БПЛА выявили несколько опорных пунктов украинских боевиков, организованных в домах частного сектора непосредственно в самом Орехове.
"В результате умелых и слаженных действий операторов разведывательных и ударных БПЛА разведроты по вторичным признакам были выявлены замаскированные огневые позиции противника в домах частного сектора. Позиции уничтожены, ведется контроль за местностью", - сказал командир.
Орехов - город в Запорожской области, расположенный на линии боевого соприкосновения. Он находится на западе региона, в 50 километрах от Запорожья.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЗапорожьеВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала