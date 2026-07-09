БПЛА "Севера" лишили ВСУ возможности перемещаться днем

"Сейчас противник перемещается только ночью, в том числе и выполняет задачи по обеспечению своих боевиков. Днем мы сделали это невозможным. Ночью мы также минимизировали их возможности, благодаря чему уже наши передовые подразделения продолжают успешно выполнять задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской области", - рассказал командир подразделения БПС.