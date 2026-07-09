Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы российской группировки «Центр» двое суток вели скрытое наблюдение за противником, укрывшись возле забора в 15 метрах от патруля ВСУ.

Накопив достаточные силы, отряд успешно штурмом освободил укрепленный по флангам населенный пункт.

Противник не ожидал атаки из центра, так как все основные силы были сосредоточены на флангах.

ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Центр" двое суток провели в 15 метрах от патруля ВСУ под забором, скрытно ведя наблюдение, после чего освободили укрепленный по флангам населенный пункт, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 228-го полка Дмитрий Макаревич.

"Не буду называть населенный пункт, но нашим бойцам, которыми я командовал, пришлось зайти к нему и укрыться возле забора. Они прямо из-за забора наблюдали за противником и так просидели два дня, чтобы подтянуть достаточные силы. Двое суток жили под забором, собирали оперативную информацию и ждали, когда подойдут еще несколько пехотных малых групп", - рассказал Макаревич.

По его словам, к середине поселка нужно было подойти через открытое поле - около 800 метров. Бойцы накопились у забора прямо у противника под носом, несмотря на то что в 15-20 метрах ходили патрули ВСУ . Отряд вел наблюдение и накапливался до тех пор, пока не усилился для успешного штурма.