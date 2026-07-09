Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы российской группировки «Центр» двое суток вели скрытое наблюдение за противником, укрывшись возле забора в 15 метрах от патруля ВСУ.
- Накопив достаточные силы, отряд успешно штурмом освободил укрепленный по флангам населенный пункт.
- Противник не ожидал атаки из центра, так как все основные силы были сосредоточены на флангах.
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Центр" двое суток провели в 15 метрах от патруля ВСУ под забором, скрытно ведя наблюдение, после чего освободили укрепленный по флангам населенный пункт, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 228-го полка Дмитрий Макаревич.
"Не буду называть населенный пункт, но нашим бойцам, которыми я командовал, пришлось зайти к нему и укрыться возле забора. Они прямо из-за забора наблюдали за противником и так просидели два дня, чтобы подтянуть достаточные силы. Двое суток жили под забором, собирали оперативную информацию и ждали, когда подойдут еще несколько пехотных малых групп", - рассказал Макаревич.
По его словам, к середине поселка нужно было подойти через открытое поле - около 800 метров. Бойцы накопились у забора прямо у противника под носом, несмотря на то что в 15-20 метрах ходили патрули ВСУ. Отряд вел наблюдение и накапливался до тех пор, пока не усилился для успешного штурма.
"Зашли с центра, противник нас не ждал. Начали действовать из глубины во фланги, из середины раскрываться. Противник нас не ждал - все упоры были сделаны на фланги, на заезды", - уточнил командир взвода.
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