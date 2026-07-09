Концепцию "Выбирай Сочи-2026" сформировали к сезону на курорте

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Сочи к летнему сезону администрацией города-курорта совместно с предприятиями сферы гостеприимства сформирована концепция "Выбирай Сочи-2026", в рамках которой доступна программа преференций для туристов, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Данная программа преференций для туристов регулярно обновляется. Средства размещения, горные курорты и пляжи сформировали очередной перечень специальных предложений для семейного отдыха в высокий и бархатный сезоны.

"В обновленном пакете преференций – 75 объектов сферы гостеприимства курорта. Это и санатории, и отели, и пляжи. Большой спектр предложений для наших гостей предлагает горный кластер: туристы могут выбрать привлекательные акции и для проживания с выгодой, и для активного отдыха – для этого созданы специальные комбо-туры, включающие экскурсии на канатных дорогах, посещение горных аттракционов и зоопарков, осмотр природных достопримечательностей. Активно реализуется программа кешбэка при полной оплате бронирования на сайте отеля", – отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко, его слова приводит пресс-служба министерства.

Он добавил, что власти готовы обеспечить гостям разнообразный и качественный отдых в любом ценовом сегменте, предоставляя комплиментарные условия для запоминающегося отпуска.

Например, для семейного отдыха предложениями предусмотрено бесплатное или льготное размещение ребенка на дополнительном месте, а также специальные условия при бронировании проживания на период свыше трех дней или при раннем бронировании. Также преференции разработаны для именинников и молодоженов, граждан пенсионного возраста и жителей ЮФО и СКФО.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Сочи, к основным видам туризма в городе относятся оздоровительный, пляжный, горный, культурно-познавательный, СПА, деловой, гастрономический, агротуризм, событийный, экстремальный, спортивный, детский, семейный, молодежный и круизный. Также на курорте работают свыше 2 тысяч отелей, гостиниц, санаториев, гостевых домов и глемпингов на 140 тысяч номеров, в том числе 160 крупных средств размещения включая 52 санатория с полным комплексом лечения и оздоровления и 21 отель по системе "все включено".

Кроме того, в городе в новом сезоне благоустроили почти 41 километр береговой полосы Черного моря – это порядка 180 пляжей с протяженными набережными в каждом внутригородском районе курорта, 65 из которых имеют федеральный "Синий флаг". Выполнена также работа по улучшению городской среды: воплощены проекты благоустройства на 120 объектах зон гостеприимства.