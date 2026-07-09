СМИ: подозреваемая в покушении на Ермолаева контактировала с полицией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французская газета Nice-Matin сообщает, что подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, гражданка Украины Анастасия Березовская, за несколько дней до атаки свободно передвигалась по Монако и французскому Босолею.
- Полиция французского Босолея эвакуировала арендованный автомобиль Березовской 16 июня, а на следующий день женщина лично забрала машину со штрафстоянки в Ментоне.
- С 25 по 29 июня Березовская снимала квартиру недалеко от места взрыва, что следствие считает подтверждением длительной подготовки к атаке.
ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская за несколько дней до атаки свободно передвигалась по Монако и французскому Босолею, не скрывая лицо и вступая в контакт с полицией, пишет французская газета Nice-Matin, ссылаясь на очевидцев и собственные данные.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Березовская. Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой, офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины - сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов. Они также могут быть причастны ко взрыву в Монако.
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"До того, как совершить злодеяние... Березовская долгое время передвигалась по улицам Монако и Босолея с непокрытой головой, не избегая взаимодействия с окружающими, в том числе с полицией", - сообщила газета в четверг.
По данным издания, полиция французского Босолея, расположенного недалеко от Монако, эвакуировала арендованный автомобиль Березовской еще 16 июня. На следующий день женщина лично забрала машину со штрафстоянки в Ментоне.
Сообщается, что с 25 по 29 июня уроженка Житомира снимала квартиру одна на улице, расположенной в непосредственной близости от места взрыва, что следствие считает подтверждением длительной подготовки к атаке.
За четыре часа до взрыва, как отмечает издание, Березовская приобрела внешний аккумулятор для телефона в одном из магазинов Босолея. Как заявил газете продавец, она не смогла с первого раза оплатить покупку, так как у нее было недостаточно средств на банковском счете.
"Она вернулась через несколько часов, чтобы совершить покупку. Она с трудом говорила по-английски, но в целом выглядела совершенно нормальной", - добавил он.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.