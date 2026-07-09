Краткий пересказ от РИА ИИ Французская газета Nice-Matin сообщает, что подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, гражданка Украины Анастасия Березовская, за несколько дней до атаки свободно передвигалась по Монако и французскому Босолею.

Полиция французского Босолея эвакуировала арендованный автомобиль Березовской 16 июня, а на следующий день женщина лично забрала машину со штрафстоянки в Ментоне.

С 25 по 29 июня Березовская снимала квартиру недалеко от места взрыва, что следствие считает подтверждением длительной подготовки к атаке.

ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская за несколько дней до атаки свободно передвигалась по Монако и французскому Босолею, не скрывая лицо и вступая в контакт с полицией, пишет французская газета Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская за несколько дней до атаки свободно передвигалась по Монако и французскому Босолею, не скрывая лицо и вступая в контакт с полицией, пишет французская газета Nice-Matin , ссылаясь на очевидцев и собственные данные.

Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Березовская. Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой, офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины - сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов. Они также могут быть причастны ко взрыву в Монако.

"До того, как совершить злодеяние... Березовская долгое время передвигалась по улицам Монако и Босолея с непокрытой головой, не избегая взаимодействия с окружающими, в том числе с полицией", - сообщила газета в четверг.

По данным издания, полиция французского Босолея, расположенного недалеко от Монако, эвакуировала арендованный автомобиль Березовской еще 16 июня. На следующий день женщина лично забрала машину со штрафстоянки в Ментоне.

Сообщается, что с 25 по 29 июня уроженка Житомира снимала квартиру одна на улице, расположенной в непосредственной близости от места взрыва, что следствие считает подтверждением длительной подготовки к атаке.

За четыре часа до взрыва, как отмечает издание, Березовская приобрела внешний аккумулятор для телефона в одном из магазинов Босолея. Как заявил газете продавец, она не смогла с первого раза оплатить покупку, так как у нее было недостаточно средств на банковском счете.

"Она вернулась через несколько часов, чтобы совершить покупку. Она с трудом говорила по-английски, но в целом выглядела совершенно нормальной", - добавил он.