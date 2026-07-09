СМИ: подозреваемого в убийстве покушавшейся на Ермолаева арестовали

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины арестован по подозрению в убийстве женщины, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева, было найдено под Киевом.

Печерский районный суд Киева заключил сотрудника ГУР Владислава Реута под стражу без права внесения залога.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сотрудник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, подозреваемый в убийстве покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, арестован на два месяца, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондента из зала суда в Киеве.

Во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева . Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины - сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.

"Печерский районный суд Киева девятого июля заключил под стражу сотрудника главного управления разведки Минобороны Владислава Реута без права внесения залога", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.