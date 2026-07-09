СМИ: неиспользуемую сетевую мощность в России могут начать продавать онлайн

Краткий пересказ от РИА ИИ Минэкономразвития работает над концепцией рынка для продажи неиспользуемой сетевой мощности на онлайн-площадке.

Крупные потребители смогут покупать утилитарные цифровые права на резерв (УЦП) в виде электронных сертификатов.

Куратором площадки могут стать «Россети», а в качестве пилотного региона Минэкономики предлагает рассмотреть Татарстан.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Неиспользуемую электросетевую мощность в России могут начать продавать на онлайн-площадке, где потребители смогут покупать свидетельства на пользование этой мощностью, над концепцией такого рынка работает Минэкономразвития, пишет газета Неиспользуемую электросетевую мощность в России могут начать продавать на онлайн-площадке, где потребители смогут покупать свидетельства на пользование этой мощностью, над концепцией такого рынка работает Минэкономразвития, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Минэкономики предлагает продавать неиспользуемую сетевую мощность на онлайн-площадке, где крупные потребители смогут оформлять свидетельства о праве на ее использование, узнал "Ъ"… Предпосылкой к этому станет введение принципа take-or-pay ("бери или плати") - оплаты услуг по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимально заявленной сетевой мощности", - пишет газета.

По данным источников издания, невостребованные объемы крупные потребители мощностью от 670 кВт смогут покупать в виде утилитарных цифровых прав на резерв (УЦП, в форме электронного сертификата). Оплачиваться будет весь объем мощности вне зависимости от потребления.

Стоимость УЦП для покупателей, как говорят источники газеты, не должна быть выше, чем новое технологическое присоединение к электросетям. Плата для продавца должна быть не ниже расходов на оплату резерва мощности с учетом механизма "бери или плати" и частичной компенсации понесенных расходов на техприсоединение. Расходы на выпуск цифровых прав и обслуживание будут покрываться комиссией эмитента.

Куратором площадки могут стать " Россети ". В качестве пилотного региона Минэкономики предлагает рассмотреть Татарстан, говорят источники "Коммерсанта".

Минэнерго РФ заявили РИА Новости, что поддерживают меры, направленные на повышение эффективности использования существующей сетевой инфраструктуры и вовлечение в хозяйственный оборот невостребованной мощности. Соответствующий механизм уже применяется на практике.

Более эффективное использование имеющейся инфраструктуры способствует снижению потребности в избыточных инвестициях в развитие сетевого комплекса.

"Россети" пояснили, что для создания рынка сетевой мощности требуется формирование достоверной базы данных о мощности потребителей, условий ее использования ими и объема резерва мощности.