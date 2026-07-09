У Киева есть два месяца на переговоры с Россией, считает президент Чехии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Чехии Петр Павел считает, что у Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией.
- Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел считает, что у Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией, пишет газета Telegraph.
Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.