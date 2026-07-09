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У Киева есть два месяца на переговоры с Россией, считает президент Чехии - РИА Новости, 09.07.2026
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12:14 09.07.2026 (обновлено: 12:18 09.07.2026)
У Киева есть два месяца на переговоры с Россией, считает президент Чехии

Telegraph: Петр Павел считает, что у Киева есть 2 месяца на переговоры с РФ

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Чехии Петр Павел считает, что у Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией.
  • Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел считает, что у Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией, пишет газета Telegraph.
Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры", - говорится в публикации со ссылкой на президента Чехии, который дал газете интервью.
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Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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