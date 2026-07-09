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СМИ: новый самолет Трампа обладает меньшими возможностями - РИА Новости, 09.07.2026
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11:14 09.07.2026
СМИ: новый самолет Трампа обладает меньшими возможностями

NYT: новый самолет Трампа обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним

© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп выходит из самолета, подаренного правительством Катара
Президент США Дональд Трамп выходит из самолета, подаренного правительством Катара - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Президент США Дональд Трамп выходит из самолета, подаренного правительством Катара
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый самолет президента США Дональда Трампа Air Force One, полученный в подарок от Катара, обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним.
  • Старый самолет, возможно, был оснащен системой для ослепления приближающейся зенитной ракеты, информации об оснащении такой системой нового борта нет.
  • В первые минуты после взлета старого борта, на котором находился Трамп, сервисы отслеживания рейсов не могли видеть сигнал транспондера самолета, что является дополнительной мерой безопасности.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Новый самолет президента США Дональда Трампа Air Force One, полученный в подарок от Катара, обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Трамп прилетел в Турцию на новом самолете, однако вылетел из Анкары на старом, при этом в Британии пересел обратно на новый.
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"Новый самолет не обладает всеми возможностями прежнего борта",- говорится в публикации.
По данным газеты, старый самолет, возможно, был оснащен системой, предназначенной для ослепления приближающейся зенитной ракеты. Информации об оснащении такой системой нового борта нет.
В Белом доме при этом заявили, что новый Air Force One оснащен протоколами безопасности высокого уровня, которые обеспечивают безопасность президента.
Согласно информации Ассошиэйтед Пресс, в первые минуты после взлета старого борта, на котором находился Трампа, сервисы отслеживания рейсов не могли видеть сигнал транспондера самолета. Отключение транспондера обычно используется как дополнительная мера безопасности, когда президент США летит в зону повышенного риска.
При этом самолеты других мировых лидеров, в том числе из Германии и Великобритании, покидали Турцию с включенными транспондерами, доступными для отслеживания.
В мае 2025 года Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов подарила США королевская семья Катара.
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