Задержанная пособница Киева рассказала о слежке за российским офицером

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Задержанная россиянка подозревала, что следит за высокопоставленным лицом, и понимала, что целью слежки была его ликвидация, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила, что задержана завербованная спецслужбами Украины россиянка, которая установила видеонаблюдение за российским высокопоставленным офицером, а также готовила съемную квартиру для исполнителя теракта.

"Я арендовала квартиру в городе Москва… и установила камеру. Далее я переехала в Москву и жила по этому адресу несколько месяцев. За кем осуществлялась слежка, не знаю, но представляла, что это какое-то высокопоставленное лицо. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация", - сказала задержанная.