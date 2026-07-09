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Задержанная пособница Киева рассказала о слежке за российским офицером - РИА Новости, 09.07.2026
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09:38 09.07.2026 (обновлено: 09:39 09.07.2026)
Задержанная пособница Киева рассказала о слежке за российским офицером

ФСБ: пособница Киева понимала, зачем следит за высокопоставленным военным ВС РФ

© ЦОС ФСБ РоссииЗадержание россиянки по обвинению в подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны
Задержание россиянки по обвинению в подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© ЦОС ФСБ России
Задержание россиянки по обвинению в подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержанная россиянка была завербована спецслужбами Украины и установила видеонаблюдение за российским высокопоставленным офицером.
  • Она арендовала квартиру в Москве на Новом Арбате и несколько месяцев жила там, ведя слежку, предполагая, что целью было устранение высокопоставленного лица.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Задержанная россиянка подозревала, что следит за высокопоставленным лицом, и понимала, что целью слежки была его ликвидация, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что задержана завербованная спецслужбами Украины россиянка, которая установила видеонаблюдение за российским высокопоставленным офицером, а также готовила съемную квартиру для исполнителя теракта.
"Я арендовала квартиру в городе Москва… и установила камеру. Далее я переехала в Москву и жила по этому адресу несколько месяцев. За кем осуществлялась слежка, не знаю, но представляла, что это какое-то высокопоставленное лицо. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация", - сказала задержанная.
Как следует из опубликованных кадров из квартиры, жилье находилось на Новом Арбате.
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