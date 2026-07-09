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В Кольцово завершили строительство установки синхротронного излучения СКИФ - РИА Новости, 09.07.2026
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Наука
 
15:45 09.07.2026 (обновлено: 16:01 09.07.2026)
В Кольцово завершили строительство установки синхротронного излучения СКИФ

Фао=льков: в наукограде Кольцово завершили строительство установки СКИФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтроительство ЦКП "СКИФ" в наукограде Кольцово Новосибирской области
Строительство ЦКП СКИФ в наукограде Кольцово Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Строительство ЦКП "СКИФ" в наукограде Кольцово Новосибирской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Строительство установки синхротронного излучения СКИФ в наукограде Кольцово под Новосибирском завершено.
  • 9 июля Ростехнадзор выдал заключение о соответствии СКИФ всем параметрам и требованиям.
  • СКИФ — источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией три гигаэлектронвольта (ГэВ), который будут использовать в том числе для обороны и безопасности страны.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Строительство установки синхротронного излучения СКИФ в наукограде Кольцово под Новосибирском завершено, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
В четверг в Москве в Сколковском институте науки и технологий стартовал XIV Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ.
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"Сегодня, 9 июля, Ростехнадзор выдал заключение о соответствии всем параметрам и требованиям, можно сказать, что Сибирский кольцевой источник фотонов - СКИФ ЦКП - построен", - сказал Фальков в ходе пленарного заседания "Наука и ИИ: новые горизонты научно-технологического прогресса".

Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) - это источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией три гигаэлектронвольта (ГэВ). Научную установку создают как первое звено современной российской сети. Академик Павел Логачев отмечал, что проект в первую очередь будут использовать для обороны и безопасности страны.
Президент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Российский синхротрон СКИФ опережает западные наработки, отметил Путин
9 июня, 14:35
 
НаукаКольцовоСколковский институт науки и технологийВалерий ФальковРоссияФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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