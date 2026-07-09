В Кольцово завершили строительство установки синхротронного излучения СКИФ

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"Сегодня, 9 июля, Ростехнадзор выдал заключение о соответствии всем параметрам и требованиям, можно сказать, что Сибирский кольцевой источник фотонов - СКИФ ЦКП - построен", - сказал Фальков в ходе пленарного заседания "Наука и ИИ: новые горизонты научно-технологического прогресса".